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В Мариуполе переселенцев оставили без пенсий. В зоне риска более 300 человек
Жители Широкино, не пересекая линии разграничения, попали в черные списки невозвращенцев и были лишены социальных выплат.
Об этом MRPL.CITY сообщили представители общественной организации «Спасение Широкино».
По их словам, начиная с мая этого года, на основании проверки, которую проводит Пенсионный фонд по системе пограничного учета пересечений линии разграничения «Аркан» совместно с МВС, СБУ, Минфином, ДМС, Госпогранслужбой и другими государственными органами, без предупреждения была приостановлена выплата пенсии некоторым жителям села Широкино. Переселенцы отметили, что под санкции уже попало 8 человек, а по дополнительной информации людей с приостановкой выплат может быть уже до 75, а всего в такую ситуацию могут попасть более 300 пенсионеров из уничтоженного войной поселка.
«С целью выяснения причины блокировки выплат, пенсионеры сделали запросы по данным службам. На основании полученных ответов, можно сделать вывод, что причиной для приостановления выплат послужило отсутствие информации о них в базе данных «Відомості про осіб які перетнули державний кордон України». Большая часть пенсионеров, которые попали под такую проверку это люди, ограниченные в своих передвижениях, инвалиды и просто старики которые не покидали пределы города Мариуполя с того момента как они покинули свои дома в селе Широкино в 2015 году. Многих из этих людей вывозили военные и Красный крест, да и контрольно-пропускных пунктов на тот момент в таком виде как сейчас еще не существовало. За период с февраля 2015 года по май 2018 года люди проходили идентификацию, перерегистрацию по месту временного проживания, получали адресную помощь», - заявили широкинцы.
Пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил MRPL.CITY, что ведомство не направляет списки граждан, которые не зарегистрировались на пункте пропуска спустя 58 дней с времени пересечения линии разграничения в сторону неподконтрольных территорий. Эту информацию, по его словам, самостоятельно получают представители ПФ Украины используя систему «Аркан».
На запрос MRPL.CITY в Пенсионный фонд Украины о ситуации с лишением выплат людей, которые вообще не пересекали линии разграничения, был дан ответ, что им могли прекратить выплаты по причине внесения некорректных данных в систему «Аркан». А для исправления ошибки пенсионерам посоветовали обратиться с заявлениями в мариупольское подразделение ПФ за возобновлением выплат.
При этом жители Широкино заявили, что такие обращения поданы уже от некоторых из пострадавших, но выплаты произведены только за последний месяц, а задолженность с мая месяца не погашена. Широкинцы уточнили, что чиновники советуют им обращаться в суд, так как других механизмов возвращения долга пока не разработаны.
Исполняющая обязанности начальника Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Ирина Емельянова подтвердила эту информацию.
«В таких случаях переселенцам, которым прекращена выплата нужно обратится к нам, писать заявление на восстановление выплат. В течение двух недель будет проведена проверка с подтверждением их местонахождения в Мариуполе, и выплата пенсии возобновляется. Что касается задолженностей, изменения, которые были внесены в 365 постановление Кабмина, гласят, что возобновление пенсии производится с момента подачи заявления. Но указывается, что выплата задолженности по пенсии осуществляется согласно отдельному порядку, разработанному в Кабмине Украины, который на данный момент до нас не доведён».
Ирина Емельянова уточнила, что вся сумма задолженности на лицевом счете гражданина в ПФ фиксируется, при этом она не платится.
«Мы ждем поступления от Кабмина разработанный порядок выплат задолженностей, как только он появится, пенсионный фонд начнет выплаты», - уточнила руководитель Мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Жители Широкино, не по своей вине лишенные выплат в течение от 5 месяцев и более, сообщили, что уже начаты судебные процессы, но, по их сведениям, даже решение судов о возмещение задолженности не двигают вопрос с мертвой точки.
«В целом существует много проблем, связанных с работой пенсионного фонда, которые влекут за собой грубые нарушения прав человека. При любом изменении в жизни ВПЛ, возникают длительные процедуры переоформления и невыплаты по пенсиям, а также возникновение задолженности. Есть случаи задолженности до 9 месяцев (переезд из одного района в другой район, переоформление инвалидности и т.д.). Есть факт отказа в переоформлении пенсии по потере кормильца в связи с тем, что для ВПЛ этого, якобы «не положено». Так же усугубляет положение пенсионеров, принятые постановления Кабинета Министров: № 335 от 25.04.2018 и № 649 от 22.08.2018 грубо нарушающие конституционные права граждан», - заявили жители Широкино.
Они добавили: «Чтобы прекратить издевательства над переселенцами и решить вопрос с пенсионными выплатами громада Широкино в сентябре обратилась к представителю Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской области Павлу Лысянскому».
Широкинцы с негодованием отметили, что это не повлияло пока на решение проблем.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, переселенцы, пенсии
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