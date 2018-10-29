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ВСУ при помощи дрона уничтожили позицию НВФ: опубликовано видео
29.10.2018 15:15
В сеть выложили видео уничтожения позиций передовой НВФ на передовой Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил офицер ВСУ Анатолиий Штефан Штирлиц.
Он отметил, что в результате ответного огня подразделений ВСУ с воздуха были ликвидированы трое наемников НВФ. На опубликованных кадрах видно, что бойцы ООС сбрасывают с помощью дрона снаряды на позиции «ДНР» и вскоре раздается взрыв. На видео видны 3 атаки, в результате каждой из них гибнут члены НВФ. Это уже не первый случай, когда ВСУ отвечают на провокации НВФ подобным образом.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, дрон, ВСУ, НВФ
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