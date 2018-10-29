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Выходец из Донбасса пытался провезти в «ЛДНР» серебро и мобильные телефоны
Из сообщения пресс-службы штаба операции Объединенных сил от 28 октября на своей странице в социальной сети «Фейсбук», стало известно, что уроженец в настоящее время находящейся под оккупацией России Горловки предпринял попытку вывезти в ОРДЛО три килограмма украшений из серебра, а также 20 мобильных телефонов.
Как сообщает replyua.net, в сообщении отмечается, что на территории Донбасса был задержан выходец из временно оккупированной российскими наемниками Горловки. Отмечается, что мужчина предпринял попытку незаконным образом вывезти в определенные районы Луганской и Донецкой области, которые сейчас не под контролем правительства Украины, серебряные украшения и мобильные телефоны.
В пресс-центре отметили, что некий гражданин Л. предпринял попытку в тайнике в дверной карте частного автомобиля завести на территорию ОРДЛО более 3,6 кг ювелирных изделий из серебра и 20 мобильных телефонов. Общая стоимость товарно-материальных ценностей составляет 159,8 тысячи грн. Согласно действующему в нашей стране законодательству, задержанному грозит штраф от 170 до 1700 грн с конфискацией товаров, которые пытались незаконно перевезти. На него был составлен протокол.
Теги: Донбасс, мобильный телефон, ДНР, ЛНР
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