- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- За что такое издевательство над людьми? Переселенцев продолжают лишать пенсий без предупреждения08:30
- Выходец из Донбасса пытался провезти в «ЛДНР» серебро и мобильные телефоны08:01
- Боевики «ДНР» в Иловайске задержали пастора, пресвитера и дьякона07:45
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Моя прекрасная няня: мариупольчанка обокрала мать ребенка, за которым присматривала18:56
За что такое издевательство над людьми? Переселенцев продолжают лишать пенсий без предупреждения
Пенсионный фонд Украины без предупреждений и объяснений лишает пенсий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Как сообщают юристы, только в судах Донецкой области теперь более 14 тысяч исков из-за приостановки выплат.
Переселенка Галина Кузьмич (на фото) пенсию не получает уже несколько месяцев, а деньги крайне необходимы на лечение. Женщина едва сдерживает слезы. «Просто наврали. Сказали: вам будет в сентябре выплачена пенсия. Все, по сегодняшний день мне ее не платят», – говорит она.
В мариупольское управление Пенсионного фонда женщина приходит уже не первый раз, но почему остановили выплаты – до сих пор не понимает. «Сколько хожу по кабинетам, никто не может дать вразумительный ответ. Мне на вторую операцию завтра ложиться, а я должна сюда приходить на прием. Это, скажите, нормальное явление? За что издевательство над людьми такое?», – возмущается переселенка.
Сотрудники управления пообещали разобраться и помочь Галине. Но причины, по которым она не получает пенсию, озвучить отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации.
Одна из причин лишения выплат – отсутствие переселенцев на мирной территории Украины более 60 суток. Тогда их фамилии автоматически попадают в информационную базу пограничников «Аркан». «База "Аркан" просто фиксирует статус гражданина Украины на выезд и отсутствие статуса на въезд», – объясняет начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад.
Однако юристы уверяют: это не является основанием для приостановления пенсионных выплат. И советуют обращаться в суд. «Пенсионный фонд давал письма переселенцам, что вы попали в список "Аркана", то есть вам не подлежит выплата пенсии. Причина "Аркана" не является основанием для невыплаты пенсии», – отмечает адвокат Ирина Бирюкова.
На восстановление выплат может уйти до полугода. А в некоторых случаях этот процесс растягивается на годы. Переселенец Сергей Ваганов уже подавал ряд исков в Пенсионный фонд с тех пор, как выехал с неподконтрольной украинской власти территории в начале вооруженного конфликта. «Бороться с ними все труднее и труднее. Потому что Кабмин выпускает новые постановления, которые усложняют получение долгов с Пенсионного фонда», – сказал он.
Согласно новому постановлению правительства, решения судов о восстановлении выплат переселенцам специальные комиссии Пенсионного фонда должны рассматривать в порядке очереди.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «5 канал»
Теги: Донбасс, переселенцы, пенсии
- Вниманию переселенцев: как найти работу и кто пользуется спросом
- Правительство утвердило порядок создания единой базы переселенцев
- Как переселенцу восстановить выплату ежемесячной адресной помощи
- Дети войны - Украина может получить в будущем огромную социальную проблему
- В киевском санатории переселенцам не включают отопление и не разрешают пользоваться обогревателями
- Палки в колеса: банки не могут выдавать «доступные» кредиты для переселенцев из Донбасса
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- За что такое издевательство над людьми? Переселенцев продолжают лишать пенсий без предупреждения08:30
- Выходец из Донбасса пытался провезти в «ЛДНР» серебро и мобильные телефоны08:01
- Боевики «ДНР» в Иловайске задержали пастора, пресвитера и дьякона07:45
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- «Ополченцам ДНР» перестали платить за убийства украинцев22:05
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности19:54
- ООС: Бойовики на Донбасі застосували "заборонене" озброєння19:21
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- За что такое издевательство над людьми? Переселенцев продолжают лишать пенсий без предупреждения08:30
- У него прекрасное хозяйство: Галкин бесповоротно изменил Пугачевой08:14
- Выходец из Донбасса пытался провезти в «ЛДНР» серебро и мобильные телефоны08:01
- Боевики «ДНР» в Иловайске задержали пастора, пресвитера и дьякона07:45
- Путин провел спецоперацию: украинцев предупредили о новом Донбассе07:10
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры 23:46
- Пушилин раздает боевикам «ДНР» квартиры23:31
- ЧП в Луганской области: в шахте, где бастуют шахтеры, произошел мощный обвал23:25
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"
- Донецк: с раннего утра слышны звуки мощных обстрелов