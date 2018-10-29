Жители Донбасса массово отрекаются от РФ

29.10.2018 09:30

Стопроцентный обман и ничего общего с тем, на что надеялись в 2014 году, получили от "русского мира" жители оккупированной части Донбасса. Блогер Яблонька разместила в Twitter скриншоты из соцсетей со стенаниями людей, которые, идя в 2014 году на "референдумы", надеялись на "молочные реки и кисельные берега", а получили войну, нищету, полное отсутствие перспектив и тяжелое разочарование, передает "Диалог.UA".

Пользователи соцсетей были шокированы тем эрзацем "жизни в России", который они получили после образования "ДНР" и "ЛНР". Люди вдруг поняли, что кокошники, косоворотки, балалайки и медведи уж точно не их реальность. Поняли, что оказалась банальным "кидаловом" перспектива присоединения "ДНР" и "ЛНР" к России, маячившая в 2014 году.

Что это был не более чем трюк пропагандистов, за которым не последовало, да и не могло последовать никакого политического решения. Так как Россия получила массу проблем, аннексировав Крым, а Донбасс бы просто добил ее. Восторженное ожидание "возвращения" в "родную гавань" сменилось разочарованием, раздражением и озлобленностью. Жители оккупированных территорий пишут, что уже не хотят в Россию и готовы сами помочь оккупантам убраться с их земли.



Конечно, сейчас такие угрозы не более чем слова. Но уже одно их появление – свидетельство того, что на оккупированной части Донбасса уже нет той горячей поддержки России, которая была четыре года назад. Напомним, жительница оккупированного Луганска заявила, что в "ЛНР" очень многие пьют, так как в таком состоянии легче воспринимают окружающую действительность. Добавим, Сеть поразило письмо российского террориста из "ДНР" матери в РФ.



Источник: www.dialog.ua