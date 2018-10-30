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"Я русскоязычный украинец, живущий на Донбассе..." - признание жителя "ДНР" про Украину
На пользователей социальных сетей произвело сильное впечатление признание жителя с оккупированной части Донбасса, который своим сообщением вызвал настоящий ажиотаж в Сети.
Пользователь сообщил, что является русскоязычным украинцем, который проживает на оккупированной боевиками "Л/ДНР" территории и каждый день вынужден общаться с сотней сторонников "русского мира", каждый день подвергающийся воздействию российской пропаганды, однако, несмотря на все старания Москвы, он так и не стал поддерживающим РФ и оккупацию "ватником". При этом мужчина утверждает, что главной причиной массового помешательства жителей Донбасса на идеях "русского мира" является проблема образования и интеллекта, а не пропаганда сама по себе. "Я русскоязычный украинец, мужчина средних лет, живущий на оккупированной территории, общающийся с сотней ватников в день, читающий массу ватных каналов, но так и не ставший ватником. Не пропаганда играет роль, а недоразвитые мозги, которые, как губка, впитывают эту пропаганду", - написал он. При этом его сообщение вызвало настоящий ажиотаж в социальных сетях, где люди с оккупированных территорий делятся похожими впечатлениями об Украине и российском вторжении.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, оккупация, украинец, ДНР, ЛНР
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