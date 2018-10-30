Лишили довольствия. Член НВФ из России, воюющий в Донбассе, пожаловался на власти РФ. ВИДЕО

30.10.2018 07:17

Прибывший на неподконтрольную Украине часть Донецкой области член НВФ из России записал видеообращение, в котором пожаловался, что власти РФ «лишили его довольствия».

Соответствующий видеоролик был опубликован в YouTube, передает donpress.com.

Участник НВФ отмечает, что прибыл в ОРДО в 2016 году «воевать за стариков и детей», а Россия перестала платить ему пенсию.

Он показал документы, в которых указано, что ему не только отменили выплаты, но и потребовали вернуть почти 200 тысяч рублей переплаты.

Член НВФ призвал всех, кто сможет оказать ему помощь, «восстановить справедливость».