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Медицинская реформа по-мариупольски – диагноз «на глаз» и справка дистанционно
В одной из мариупольских больниц врач не выехал на вызов к больному ребенку и предложил поставить диагноз, опираясь на описание симптомов.
Об этом в соцсетях 25 октября написала мариупольчанка, сын которой, по ее предположениям, заболел ветрянкой, сообщает mrpl.city.
«У моего десятилетнего сына ветрянка - этот диагноз я вчера поставила ему сама, опираясь на жизненный опыт и товарища Гугла (+ не так давно мог быть контакт с недавно переболевшими детьми). Малый чувствует себя нормально, но нам нужна справка в школу и осмотр врача, в конце концов, поэтому сегодня утром моя мама отправилась в детскую амбулаторию. Там выяснилось, что врачи на дом уже не ходят и, опираясь только на слова моей мамы, не видя ребенка, доктор подтвердила диагноз и назначила лечение», - пишет женщина
Теги: Донбасс, Мариуполь, врачи, реформа, медицина, диагноз
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