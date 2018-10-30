Медицинская реформа по-мариупольски – диагноз «на глаз» и справка дистанционно

30.10.2018 15:11

В одной из мариупольских больниц врач не выехал на вызов к больному ребенку и предложил поставить диагноз, опираясь на описание симптомов.

Об этом в соцсетях 25 октября написала мариупольчанка, сын которой, по ее предположениям, заболел ветрянкой, сообщает mrpl.city.

«У моего десятилетнего сына ветрянка - этот диагноз я вчера поставила ему сама, опираясь на жизненный опыт и товарища Гугла (+ не так давно мог быть контакт с недавно переболевшими детьми). Малый чувствует себя нормально, но нам нужна справка в школу и осмотр врача, в конце концов, поэтому сегодня утром моя мама отправилась в детскую амбулаторию. Там выяснилось, что врачи на дом уже не ходят и, опираясь только на слова моей мамы, не видя ребенка, доктор подтвердила диагноз и назначила лечение», - пишет женщина