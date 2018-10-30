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На Донбассе боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли потери
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен украинский военный.
Российские наемники понесли потери, сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, противник при этом не применял", – говорится в сообщении.
Боевики увеличили интенсивность применения стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного. В частности, российские наемники вели огонь по позициям в районах населенных пунктов Станица Луганская, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Новотроицкое, Новомихайловка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.
"При ведении боевых действий, за прошедшие сутки, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 29 октября, одного боевика российско-оккупационных войск было уничтожено, еще двое – ранены", – рассказали в ООС.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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