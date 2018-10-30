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На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ

30.10.2018 18:11
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На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ

Известный российский пропагандист канала "Россия-24" Александр Сладков попал под обстрел на Донбассе и едва не погиб, опубликовав видео разорвавшегося снаряда в нескольких десятках метров от съемочной группы россиян.
Кадры Сладкова переопубликовал на своей странице известный офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан, комментируя произошедший эпизод. "Пару десятков метров не хватило для встречи пропагандиста Сладкова с его "героями", которые возглавляют "200-ю" бригаду", — сообщил он. Однако пользователи социальных сетей допустили, что Сладков опубликовал видео постановочного ролика, чтобы обвинить "украинских фашистов" в обстреле российских журналистов. Части аудитории показалось странным, что снаряд разорвался в такой удобной для съемки российского оператора позиции. На видео видно, как террористы говорят Сладкову о появлении американского флага на передовой, сразу после чего рядом звучит взрыв снаряда.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, телевидение, россияне, снаряд, обстрел
 
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