Объединенные силы не будут освобождать Дебальцево

30.10.2018 16:47

У Объединенных сил по состоянию на сейчас не стоит задача вернуть под контроль украинских властей Дебальцево (Донецкая обл.). При этом Объединенные силы готовы к различным видам военных действий. Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев, пишут Донецкие новости.

По его словам, цель Операции объединенных сил – освобождение всей временно неподконтрольной украинским властям территории Украины. «Президент подчеркнул, что это можно сделать только политико-дипломатическим путем. Объединенные силы готовы к различным видам военных действий, предусмотренных планом ООС. Но по состоянию на сейчас у нас не стоит задача освободить Дебальцево или иной населенный пункт», – сказал Наев.

«Главное – стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения и гарантировать безопасность для развития Донецкой и Луганской областей», – добавил он.

Также командующий ООС отметил, что «непосредственно подготовка к ведению боевых действий в населенных пунктах пока не проводится». «Но, подчеркиваю, мы будем готовы к выполнению тех задач, которые перед нами будут стоять», – сказал Наев.