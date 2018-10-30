Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО

30.10.2018 23:45

На сегодняшнее заседание Совбеза ООН Россия в рамках рассмотрения ситуации в ОРДЛО пригласила выступить представителей «ЛНР». Об этом сообщают СМИ

Так, члены российской делегации предложили заслушать представительницу «ЦИК ЛНР» Егену Кравченко, но члены Совбеза не поддержали его инициативу: семь «против», один «за» и семь воздержались.

При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя возмутился, что никто из инициаторов заседания якобы «не удосужился даже подумать о том, чтобы пригласить представителей тех, о ком пойдет речь — представителей этих областей».

В то же время, заместитель постоянного представителя Швеции при ООН Карл Скау заявил: «Данный докладчик не представляет ни законные власти Украины, ни ее гражданское общество, поэтому его присутствие установит опасный прецедент».

Источник: https://donpress.com