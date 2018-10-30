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Открытки в Донецк. Переселенка— дончанам: Мы пройдем все испытания
Дончане, вынужденные покинуть родной город, но продолжающие его любить, делятся с «ДонПрессом» своими мыслями и словами в адрес земляков, оставшихся на не подконтрольных правительству Украины территориях. Свои слова поддержки они отправляют всем дончанам, которые все еще ждут Украину.
«Я не просто хочу, но постоянно говорю своим на оккупированной территории (друзьям, родственникам): ваша задача — выжить, не сойти с ума, не умереть от преждевременного инсульта или инфаркта. По возможности старайтесь абстрагироваться от того, на что вы в настоящий момент не можете повлиять» , — призывает земляков журналист Татьяна Заровная, которая продлжает отстаивать права украинцев (включая и жителей Донетчины).
«Ни государственная политика, ни чиновники, которые воруют у пенсионеров последние деньги, ни бред, о котором можно услышать в телеящике, не меняет того, что есть по определению, — прежде всего мы люди, на долю которых выпали испытания. И мы их пройдем», — добавила Татьяна.
Теги: Донецк, Донбасс, открытка, переселенцы
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