Почему власть боевиков лишает выбора простой народ

30.10.2018 16:21

Каким цветущим был Донбасс до войны и что стало с ним во время оккупации – две большие разницы. С 2014-го года проблемы накапливаются снежным комом, который в следствии давит как боевиков, так и мирных жителей. Если говорить о предводителях террористов, то ничего разумного на ум не приходит. Возьмём, к примеру, ВрИО главы “ДНР” Дениса Пушилина, а точнее – его PR-кампанию грядущих “выборов”. О новом смехотворном ходе маркетологов террористов рассказал блогер Денис Казанский. Согласно статьи пропагандистского издания боевиков «Донецкое агентство новостей», в оккупированном Донецке состоялся футбольный турнир под названием “Спорт за Дениса Пушилина”. Более наглую пропаганду придумать сложно.

“Спорт за Дениса Пушилина” — это как? Кто это придумывает вообще? Они точно за русский язык? С другой стороны, какой простор открывается для креатива — “Рыбалка за Ходаковского”, “Торговля за Пасечника”, “Свиноводство за Губарева”, – подшучивает блогер. Не стала удивлением и реакция солидарных подписчиков Казанского:

Так же, жители оккупированных территорий соглашаются с мнением, что вместо PR-кампаний, властям “республик” следовало бы реально решать проблемы народа. Это бы куда больше поспособствовало поддержке кандидатуры того или иного участника “выборов”. А вместо этого людей лишают элементарного права на свободу перемещения. Так в “республиках” ужесточили порядок выезда из “Л/ДНР”. Причин на то достаточно. Например, власти боевиков хотят хоть как-то сохранить имеющееся населения. Преследуется и цель контроля лиц призывного возраста как в обеих “республиках”. Примечательно, что учет будет распространяться как на юношей 2002 года рождения, так и на остальных граждан призывного возраста, которые не проходили службу в ВС РФ, то есть фактически на любого мужчину не преклонного возраста.

Ещё одним проявлением отсутствия свободы в “республиках” является так называемая “ГАИ МВД ДНР”, которая находит владельцев машин с номерами украинской регистрации и накладывать на них штрафы размером в 510 руб., а при повторном обнаружении – 1020 руб. Беспрепятственно передвигаться могут лишь владельцы новеньких фейковых знаков, да и то только на территории “народных республик”.

Именно такая “забота о народе” и является триггером для перехода на, подконтрольную Украине, территорию по программе СБУ. Ведь людям, в том числе и сознательным участникам НВФ 1 и 2 АК, нужны факты, а не пустые обещания. Пока Пасечник с Пушилиным “треплют языками” о лучшем будущем при их правлении в качестве глав “республик”, 3 человека со 2 АК (Павел В., Георгий К. и Евгений С.) воспользовались вышеуказанной программой СБУ и живут без страха за себя, за свою семью.

Растущие проукраинские настроения просматриваются по всей территории “Л/ДНР”. Во многих домах присутствует украинская символика и чтят украинские традиции. Именно потому проводятся рейды для выявления проукраинских подпольных организаций. Так во временно неподконтрольном Донецке было обнаружено большое количество украинской символики.

Соответствующие фото- и видеоматериалы были опубликовано в социальных сетях. На них видны желто-голубые бобины с лентами, разрезанные ленты, наклейки и флажки. Но, главное, весь Донбасс видит, что, несмотря ни на что, он является частью Украины.

Источник Ведомости Донбасса