Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС

30.10.2018 17:12

За прошедшие сутки противник 20 раз обстреливал наши позиции, запрещенное оружие при этом не использовалось. Во время боевых действий получил ранение один военнослужащий ВСУ. Такая информация обнародована пресс-центром штаба ООС.

Луганское направление

Здесь зафиксирован 1 случай нарушения режима тишины.

Около 23:00 из стрелкового оружия был обстрелян опорный пункт ВСУ в районе Станицы Луганской. Огонь велся со стороны оккупированной Николаевки.

Донецкое направление

На этом участке насчитано 19 огневых провокаций со стороны войск агрессора.

В течение ночи противник соблюдал тишину, но уже с самого утра враг начал обстрел наших позиций из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Обстрелы длились до позднего вечера.

Так, возле Лебединского за сутки зафиксировано четыре обстрела, под Павлополем — три и по два раза под огнем находились защитники Водяного, Гнутово и Красногоровки.

Кроме того из пехотного вооружения неприятель вел огонь вблизи населенных пунктов Чермалык, Верхнеторецкое, Пески, Новомихайловка, Новотроицкое, а также возле шахты Бутовка.

Подразделения Объединенных сил были вынуждены 12 раз подавлять ответным огнем активность врага.

Ситуация на на сегодня, 30 октября

С 24:00 и до 09:00 утра отмечено 3 вражеских обстрела.

Ночью, с 03:00 и в течение 20 минут, из стрелкового оружия были обстреляны позиции наших военных в районе Павлополя.

Далее противник увеличил активность вблизи Опытного, где произвел два обстрела из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того наши бойцы насчитали здесь три разрыва мин калибра 82 мм.

С начала суток потерь в рядах ВС Украины не допущено.