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Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС

30.10.2018 17:12
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Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС

За прошедшие сутки противник 20 раз обстреливал наши позиции, запрещенное оружие при этом не использовалось. Во время боевых действий получил ранение один военнослужащий ВСУ. Такая информация обнародована пресс-центром штаба ООС.
Луганское направление
Здесь зафиксирован 1 случай нарушения режима тишины.
Около 23:00 из стрелкового оружия был обстрелян опорный пункт ВСУ в районе Станицы Луганской. Огонь велся со стороны оккупированной Николаевки.
Донецкое направление
На этом участке насчитано 19 огневых провокаций со стороны войск агрессора.
В течение ночи противник соблюдал тишину, но уже с самого утра враг начал обстрел наших позиций из гранатометов различных типов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Обстрелы длились до позднего вечера.
Так, возле Лебединского за сутки зафиксировано четыре обстрела, под Павлополем — три и по два раза под огнем находились защитники Водяного, Гнутово и Красногоровки.
Кроме того из пехотного вооружения неприятель вел огонь вблизи населенных пунктов Чермалык, Верхнеторецкое, Пески, Новомихайловка, Новотроицкое, а также возле шахты Бутовка.
Подразделения Объединенных сил были вынуждены 12 раз подавлять ответным огнем активность врага.
Ситуация на на сегодня, 30 октября
С 24:00 и до 09:00 утра отмечено 3 вражеских обстрела.
Ночью, с 03:00 и в течение 20 минут, из стрелкового оружия были обстреляны позиции наших военных в районе Павлополя.
Далее противник увеличил активность вблизи Опытного, где произвел два обстрела из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того наши бойцы насчитали здесь три разрыва мин калибра 82 мм.
С начала суток потерь в рядах ВС Украины не допущено.



Теги: Донбасс, ранение, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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