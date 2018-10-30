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«Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО
30.10.2018 18:51
Сегодня, 30 октября, в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Столкнулись автобус ПАЗ (маршрут № 8), БАЗ «Дельфин» (маршрут № 20), легковой автомобиль «Джили» и машина «скорой помощи». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Уточняется, что ДТП произошло в 16:30 в Центрально-Городском районе города, на пересечении ул. Ленина и ул. Плеханова, возле строительного техникума.
Пострадало 3 человека: водитель «скорой помощи», врач «скорой помощи», водитель «Джили». Они доставлены в городскую больницу.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Макеевка, столкновение, ДТП, автомобиль
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