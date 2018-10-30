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Архив - Донецкая область

Старомихайловка попала под обстрел: повреждены 7 жилых домов

30.10.2018 11:06
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Старомихайловка попала под обстрел: повреждены 7 жилых домов

Сегодня утром поселок Старомихайловка, расположенный на окраине неподконтрольного Украине Донецка, попал под обстрел, в результате чего повреждены 7 жилых домов.

Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.

Представитель ОРДО уточнил:

«Сегодня утром открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка. В результате обстрела многочисленные повреждения фасада, кровли и остекления получили семь жилых домов по улице Жуковского».



Теги: Донецк, Донбасс, дом, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК
 
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