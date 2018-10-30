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Архив - Донецкая область

В Киеве обнаружили шоколад из оккупированного Донецка

30.10.2018 15:38
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В Киеве обнаружили шоколад из оккупированного Донецка

В соцсетях появилась информации о реализации в Киеве контрабандной кондитерской продукции из оккупированного РФ Донецка. Об этом у себя в Facebook рассказал блогер Тим Златкин, опубликовав соответствующие фото, передает НВ.
По его словам, плитку шоколада "ДНР" ему подарили знакомые.
При этом, где именно в Киеве они ее приобрели, Златкин уточнить отказался, пообещав раскрыть подробности позже.



Теги: Донецк, Донбасс, Киев, шоколад
 
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