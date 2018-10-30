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«Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке
Оккупационная власть неподконтрольной украинскому правительству Горловки обнародовала цены на основные продукты питания. Цифры представлены на одном из сайтов «ДНР».
Отмечается, что цена на картофель в горловских магазинах от 18 рублей, моркови — от 22, капусты белокочанной — от 18, свеклы — от 20 рублей, лука репчатого — от 17 рублей за килограмм. В то же время, огурцы и помидоры можно приобрести от 45 рублей.
При этом стоимость крупы пшеничной и крупы перловой 13 — 15 рублей, риса от 37 рублей, гречневой крупы от 25, макароны от 22.
Цена на куриные яйца в магазинах и на рынках от 54,00 рублей за десяток, стоимость мяса птицы (тушка потрошенная) — от 130 рублей, говядина на кости (2 сорт) — от 270 рублей, свинина на кости (2 сорт) — от 250 рублей.
Также, сообщается, что масло растительное предлагают от 67,00 рублей за литр, сахар от 38,00 рублей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Горловка, продукты, ДНР, цены, ОРДО
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