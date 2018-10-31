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Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются
Стало известно о жестоких действиях боевиков террористической «Луганской народной республики», которые в преддверии зимы начали активно выселять мирное население из их собственных домов.
А делается все это, как пишет replyua.net со ссылкой на ТСН, для того, чтобы поддерживаемые Россией террористы могли обустроить там собственные позиции.
В частности, согласно сообщению, подобная ситуация случилась с Золотом, которое с самого начала войны на Донбассе поделено на две части, одну из которых контролируют ВСУ, а другую – сепаратисты. Одна из местных жительниц пожаловалась, рассказав, как к ним обращаются боевики, процитировав последних так: «Вы нам здесь мешаете! Уходите давайте, убегайте!». Также она добавила, что «все были в панике от такого, в шоке, ругаться даже смысла не было». Согласно словам женщины, все начали уезжать черех Первомайск и Мариинку.
Теги: Донбасс, Луганск, дом, ЛНР, боевики
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- Боевики «ЛНР» выгоняют мирных жителей из их личных домов, а сами там обустраиваются07:47
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