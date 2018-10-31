ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО

31.10.2018 14:55

Представители Центризбиркома России не будут наблюдать за «избирательным процессом» на «выборах» в ОРДЛО 11 ноября. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Представитель ЦИК РФ уточнил:

«Это не входит в наши полномочия».

По словам Булаева, ЦИК участвует в наблюдении за выборами в странах, с избирательными органами которых у ведомства есть двусторонние соглашения о сотрудничестве. При этом таких соглашений у российского ЦИК с ОРДЛО нет.

Источник: https://donpress.com