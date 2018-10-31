Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление

31.10.2018 12:45

Экс-командир батальона НВФ «Восток» и один из претендентов на пост главаря ОРДО Александр Ходаковский неожиданно заявил, что выступает за единую Украину со столицей в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

В своем Telegram-канале Ходаковский пишет:

«Сославшись на Тимошенко и Лукашенко, которые в унисон заголосили о единой и неделимой Украине, я „потроллил“, что мы не против, но только со столицей в Донецке. Каждый понял, что это стеб, но нашлись отдельные одаренные, которые тут же повесили на меня обвинение, что я за единую Украину. Я их не разочарую: в фантазиях я за единую Украину со столицей в Москве».

По его словам, в реальности таких перспектив нет, поэтому сейчас возможен только «Донбасс в составе России». При этом Ходаковский подчеркнул:

«А потом подберем остатки Украины. В целом Украину мы прозяпали, в следующем году все в конце концов убедятся в несбыточности плана Барбаросса по запихиванию нас обратно, и Донбасс войдет-таки в российскую повестку. А это значит, что нужно будет много менять и исправлять, потому что для Украины мы — грязная бомба, но России мы в таком состоянии не нужны. В настоящее время за нас отвечают те, чья зона ответственности — внешние территории».

Источник: https://donpress.com