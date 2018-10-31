- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление
Экс-командир батальона НВФ «Восток» и один из претендентов на пост главаря ОРДО Александр Ходаковский неожиданно заявил, что выступает за единую Украину со столицей в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
В своем Telegram-канале Ходаковский пишет:
«Сославшись на Тимошенко и Лукашенко, которые в унисон заголосили о единой и неделимой Украине, я „потроллил“, что мы не против, но только со столицей в Донецке. Каждый понял, что это стеб, но нашлись отдельные одаренные, которые тут же повесили на меня обвинение, что я за единую Украину. Я их не разочарую: в фантазиях я за единую Украину со столицей в Москве».
По его словам, в реальности таких перспектив нет, поэтому сейчас возможен только «Донбасс в составе России». При этом Ходаковский подчеркнул:
«А потом подберем остатки Украины. В целом Украину мы прозяпали, в следующем году все в конце концов убедятся в несбыточности плана Барбаросса по запихиванию нас обратно, и Донбасс войдет-таки в российскую повестку. А это значит, что нужно будет много менять и исправлять, потому что для Украины мы — грязная бомба, но России мы в таком состоянии не нужны. В настоящее время за нас отвечают те, чья зона ответственности — внешние территории».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, война, Москва, Ходаковский, заявление
- Ходаковский заявил, что Донбассу еще в 2014-м заявили: Это не ваша война - это война запада с Россией
- Украина раскроет для суда в Гааге свою переписку с Москвой с начала войны
- Замглавы МИД России: "Сейчас нас ругают последними словами"
- В свое время Штаты и Европа дали Украине совет не воевать за Крым - последствия известны
- Мнение: Донбассу после возвращения нужно будет сделать выбор и взять за него ответственность
- "В Украине Путину больше ловить нечего", - российский журналист
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Волонтер рассказал, как пехота ВСУ сокращает серую зону на Донбассе11:20
- На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых10:00
- Ситуация на КПВВ: самая большая очередь на «Новотроицком»09:45
- «Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»08:30
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- В Киеве и Сумах митингуют против повышения цен на газ13:35
- Украине нужно готовиться к худшему. Названа цель Путина13:15
- В Украине ударят морозы: синоптик озвучил даты13:01
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- В России возле здания ФСБ прогремел взрыв. Есть жертвы12:30
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- Похолодание уже скоро: синоптик пояснила, когда начнется снижение температуры12:00
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"