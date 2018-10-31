«Кадровые перестановки»: В «ДНР» поменяли «министра»

31.10.2018 08:30

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой обл. назначен новый «и.о. министра угля и энергетики» – им стал Руслан Дубовский. Соответствующий «указ» «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина (на фото) опубликован на местных интернет-ресурсах.

«Назначить исполняющим обязанности министра угля и энергетики ДНР Дубовского Руслана», – говорится в «документе».

Прежний «и.о. министра» Анатолий Нестеренко «освобожден от занимаемой должности». Соответствующий «указ» также опубликован.

«Оба указа вступили в силу с момента их подписания – 29 и 30 октября текущего года», – заявляют в «ДНР».

Ранее сообщалось, что «врио главы ДНР» Денис Пушилин назначил трех «исполняющих обязанности вице-премьеров республики».

Источник: https://dnews.dn.ua