Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз

31.10.2018 19:45

​Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с неожиданной инициативой по решению конфликта на Донбассе и предложил сразу несколько вариантов в поддержку Украины, которые вряд ли понравятся Москве.

Выступая на конференции в Минске после встречи с президентом Украины Петром Порошенко на прошлой неделе Лукашенко внезапно заявил, что Минск предлагает усилить контроль на российско-украинской границе и помочь в проведении честных выборов на Донбассе.

Пункт о контроле над границей на Донбассе является основополагающим для лишения России возможности перебрасывать на Донбасс оружие. Белорусский президент считает необходимым разместить на оккупированной россиянами части Донбасса совместную миротворческую миссию и ООН, и ОБСЕ.

Более того, по мнению Лукашенко, решить конфликт на Донбассе невозможно без привлечения США в качестве официальной переговорной стороны, что выглядит как публичная пощечина Москве со стороны Минска на фоне ранее уже звучавших в РФ заявлений. Напомним, армия "ДНР "стремительно разваливается из-за правления Пушилина.



Источник: www.dialog.ua