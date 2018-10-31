На Донетчине неизвестные обстреляли лесорубов, шестеро раненых

31.10.2018 10:00

В районе Славянска Донецкой области 6 лесорубов получили огнестрельные ранения.

Мужчины были ранены неизвестными лицами, которые требовали прекратить вырубку леса. Когда лесорубы отказались, нападавшие начали стрелять им по ногам.

Все шестеро пострадавших были госпитализированы. Информации о том, имели ли мужчины разрешительные документы на вырубку леса, пока не поступало.

Источник: https://donpress.com