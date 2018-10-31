- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"07:10
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО19:07
- «Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО18:51
- На Донбассе после обстрела чуть не погибли пропагандисты РосТВ18:11
- Противник не снижает интенсивность обстрелов: ранен один боец ВСУ. Карта ООС17:12
На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»
В то время, как жители временно оккупированных территорий Донецкой области гадают, как бы не пойти на «выборы» главаря «ДНР», российские наемники проговариваются, что «голосовать» будут они. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Пока жители временно оккупированных территорий Донецкой области гадают, как не пойти на выборы главаря «ДНР», а бюджетникам угрожают увольнением и другими неприятностями за «неявку», российские «ихтамнеты» проговариваются, что будут голосовать! При этом, оказывается, сейчас они «сидят тихо», а на «выборы» пойдут все, т.к. у них есть «паспорта ДНР». Об этом в соцсетях, в несколько угрожающем тоне, заявила российская наемница из Хабаровска Елена Ванина.
Вот отрывок, когда на реплики горловчан, что люди не хотят идти на «выборы», Ванина проговаривается, что «ихтемнеты», которых «немало» пойдут с «паспортами ДНР»:
«Виктор, не утрируйте. Сознательные сами пойдут. И их не мало. Просто молча читают все ваши возмущения без аргументов»,
«Елена, вам с Хабаровска виднее»,
«Вячеслав, на заборе тоже написано. Хоть бы стену посмотрели. Менять ради вас ничего не собираюсь. У меня паспорт ДНР, причем укр нет. А у вас?».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, выборы, паспорт, ДНР, наемники
- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України
- Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника
- Для жителей ОРДЛО в России отменили правило пребывания не более 90 дней
- Боевики создают «зеленые» коридоры для контрабанды и паникуют по поводу того, что Кремль бросает их на произвол судьбы
- "Нет выборам на Донбассе по сценарию РФ!" - в Киеве завершился марш полка МВД "Азов" (ВИДЕО)
- "Заставим признать", - Захарченко угрожает всему миру за непризнание "паспортов "ДНР"
- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"07:10
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника20:39
- На Луганщині у військовій частині стався вибух: Один воїн загинув, ще одного поранено20:11
- Донбасс возвращается в Украину: спикер Минобороны Украины сообщил радостные новости. ВИДЕО19:07
- «Скорая», маршрутки и «Джили»: В неподконтрольной Макеевке столкнулись 4 автомобиля. ВИДЕО18:51
- На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»07:24
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"07:10
- В Донецке боевики «ДНР» установили новый блокпост и перекрыли проезд23:46
- Опасный прецедент. Совбез ООН не позволил выступить представительнице ОРЛО23:45
- «Власти» ОРДО опубликовали цены на продукты в Горловке23:17
- Москва и Киев внезапно провели "обмен пленными": появились детали операции по обмену моряков с "Норда" на украинцев в РФ22:36
- Киев уйдёт под воду: эксперты предупреждают, под водой может исчезнуть все живое 22:16
- Занимают лучшие позиции. Волонтер сообщил о продвижении ВСУ в «серой зоне»21:38
- Названы дата и место встречи Порошенко и Путина: впервые за два года21:07
- Оккупационные «власти ЛНР» обещают паспорта РФ тем, кто проголосует за Пасечника20:39
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"
- Силы ООС готовят спецоперацию в Краматорске: жителей города просят не покидать квартиры