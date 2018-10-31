На «выборы» под видом «граждан ДНР» отправят наемников из РФ с паспортами «ДНР»

31.10.2018 07:24

В то время, как жители временно оккупированных территорий Донецкой области гадают, как бы не пойти на «выборы» главаря «ДНР», российские наемники проговариваются, что «голосовать» будут они. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Пока жители временно оккупированных территорий Донецкой области гадают, как не пойти на выборы главаря «ДНР», а бюджетникам угрожают увольнением и другими неприятностями за «неявку», российские «ихтамнеты» проговариваются, что будут голосовать! При этом, оказывается, сейчас они «сидят тихо», а на «выборы» пойдут все, т.к. у них есть «паспорта ДНР». Об этом в соцсетях, в несколько угрожающем тоне, заявила российская наемница из Хабаровска Елена Ванина.

Вот отрывок, когда на реплики горловчан, что люди не хотят идти на «выборы», Ванина проговаривается, что «ихтемнеты», которых «немало» пойдут с «паспортами ДНР»:

«Виктор, не утрируйте. Сознательные сами пойдут. И их не мало. Просто молча читают все ваши возмущения без аргументов»,

«Елена, вам с Хабаровска виднее»,

«Вячеслав, на заборе тоже написано. Хоть бы стену посмотрели. Менять ради вас ничего не собираюсь. У меня паспорт ДНР, причем укр нет. А у вас?».

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