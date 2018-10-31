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Разрушил 7 памятников: Жителя Мариуполя подозревают в вандализме
В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в разрушении 7 могильных памятников. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба полиции города.
«Чтобы заработать "на бутылку", 46-летний мариуполец украл с местного кладбища металлические конструкции», – рассказали в пресс-службе.
Полицейские задержали мужчину в течение нескольких часов.
«В Кальмиусское отделение полиции обратился местный житель о том, что заметил на одном из кладбищ поврежденные памятники над могилами. На место была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места преступления полицейские обнаружили разрушенные надгробия и отсутствие металлических конструкций. Оперативники провели комплекс первоочередных розыскных мероприятий: нашли свидетелей и проверили места возможного сбыта краденого. В течение нескольких часов сыщики установили и задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель», – рассказали в полиции.
Как оказалось, похищенное на кладбище мужчина сдавал в пункт приема металлолома и таким образом зарабатывал себе на жизнь.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, вандализм
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