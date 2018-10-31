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Архив - Донецкая область

Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС

31.10.2018 18:15
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Стало известно, сколько будут выплачивать полицейским за участие в АТО и ООС

Полицейские будут получать 3 200 грн в месяц за участие в операции объединенных сил (ООС) и антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Изменения, касающиеся увеличения размера вознаграждения, внесены в соответстующую Инструкцию* приказом Министерства внутренних дел Украины, передает «Юрлига».

За непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в антитеррористической операции, других мероприятиях в условиях особого периода, полицейским будут выплачивать вознаграждение в размере 3 200 грн в расчете на месяц.

Вознаграждение выплачивается полицейским на основании приказов и пропорционально времени участия в ООС или АТО.

Подтверждением непосредственного участия для выплаты вознаграждения является приказ центрального органа управления полицией об определении предельной численности полицейских, которые могут быть вовлечены в Мероприятия, приказы о командировании (привлечении) полицейских в состав сил и средств и выписка из распорядительного документа одного из органов военного управления о включении и исключении полицейских из состава сил и средств, принимающих непосредственное участие в Мероприятиях.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, полиция, АТО, ООС
 
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