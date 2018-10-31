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"Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев
Боевики "ДНР" угрожают Украине пойти в наступление в случае необходимости и полностью завоевать территорию, которую на данный момент контролируют подразделения украинской армии.
В Интернете было опубликовано впечатляющее маразмом заявление наемника с позывным "Соболь", который воюет за "ДНР" под Горловкой в районе поселка Гольмовской. Сказанное наемником в адрес Украины, Порошенко и войны на Донбассе произвело сильное впечатление на пользователей. "Если бы мы хотели завоевать ту территорию, на которой они сейчас, мы уже давно завоевали.
Но мы хотим мирным путем", - говорит наемник. Наемник утверждает, что в случае необходимости боевики легко смогут отбросить ВСУ и начать масштабное наступление на Украину. При этом он отметил, что не считает Украину виновной в войне на Донбассе: реальным виновником "являются Америка и Запад". "Порошенко не решает этот вопрос, западные страны и Америка решают этот вопрос", - философски заявил он. При этом наемник утверждает, что защищает русских людей на Донбассе. В то же время пользователи смеются над откровениями наемника и напоминают ему, что не американцы захватывали административные здания на Донбассе и срывали украинские флаги с них.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, Горловка, ДНР, заявление
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