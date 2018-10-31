Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине

31.10.2018 17:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ветеран АТО рассказал, как псевдовыборы на Донбассе помогут Украине

Волонтер, ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий высказал свое мнение относительно так называемых выборов в ОРДЛО, отметив, что для Украины это событие может быть полезно, передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Это развязывает нам руки. Вы же понимаете, что минский процесс сейчас - это чемодан без ручки. Нести тяжело - бросить не хочется. Никому не удобно первом заявить, что оно не работает. Ни Украина, ни Россия не может себе позволить взять на себя ответственность первой заявить, что не сработало, что договориться невозможно», - объяснил Дикий.

Кроме того, он отметил, что Украина может не торопится с возможностью использовать этот метод, так как в любой момент может заявить, что Минские соглашения не предусматривали выборов, а значит и наше государство не будет слепо следовать этим соглашениям. «Простите, а какой Минск? Минск не предусматривал эти выборы, о чем вы говорите? Эти выборы, которые грубо противоречат именно минским договоренностям - они дают повод нам и Западу. Поэтому пусть избираются», - резюмировал ветеран. 



Теги: Украина, Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, АТО, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх