- Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции16:00
- «Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий15:45
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
«Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий
Уехать из неподконтрольной украинским властям территории Донбасса на подконтрольную и остаться без пенсии – такая ситуация не редкость.
Раиса Мамонтова уже второй раз пытается отсудить у государства свои деньги, право получать которые зарабатывала годами. Вместе с семьей она переехала в Славянск (Донецкая обл.) из Алчевска (неподконтрольная украинским властям часть Луганской обл.) 3 года назад. Здесь пенсионеры начали новую жизнь и отказались от статуса переселенца – чтобы не нагружать госбюджет своими потребностями. Но с потерей статуса потеряли и пенсию.
«В долгах мы, конечно. Год прожить без пенсии. Мы ж оттуда выписались. В долгах. Сын помогает. Тяжело», – рассказывает пенсионерка.
С помощью правозащитников обратились в суд, дело выиграли, но своих законных выплат не получили. Сейчас Раиса Мамонтова готовит документы, чтобы повторно обратиться в суд.
Таких случаев на Донбассе – тысячи. За 2 года из-за нарушений права на получение пенсии переселенцы подали около 4-х тыс. исков в суды. Пенсионный фонд Украины уплатил почти 10 млн грн судебных сборов. Средняя пенсия по Украине – 2,5 тыс. грн в месяц. То есть, деньгами, потраченными на суды, государство могло бы на протяжении года обеспечивать 330 пенсионеров.
Есть и пенсионеры, которые не могут выехать из неподконтрольной территории.
Одна из причин невыплаты пенсий – система «Аркан». «Заарканить» могут любого пенсионера, который нарушит правила. «Аркан» показывает, кто из переселенцев отсутствовал на подконтрольной территории более 60 дней. Эти списки автоматически попадают в Пенсионный фонд и Управление соцзащиты. Попавшим в систему «Аркан» прекращаются выплаты.
Но недавно Госпогранслужба Украины сообщила, что приостановка выплат на основании данных «Аркана» – незаконна. Об этом говорят и правозащитники.
Однако в Пенсионном фонде в ответ на официальный запрос заявили, что «информацией, которая дает основания полагать, что внутренне перемещенное лицо вернулось на место своего постоянного проживания, являются и данные из реестра Аркан».
То же самое – и с проверками переселенцев по месту жительства. В 2016 году Кабмин своим постановлением ввел несколько этапов проверок переселенцев. И, несмотря на то, что Верховный суд отменил часть постановления, все проверки продолжаются.
Как считает советник министра соцполитики по вопросам ВПЛ Александр Ворошков, на решение этого вопроса нет политической воли. «Пока у нас не осознают, что пенсия – это не соцвыплата, не благо и не льгота, а имущество граждан, ничего не изменится», – говорит он.
Пока же люди используют единственный способ защитить свои права – через суд.
Напомним, в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для внутренне перемещенных лиц, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции.
Ранее отмечалось, работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники УТСЗН не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников. Напомним, переселенцы, которые ошибочно попадают в систему «Аркан», даже после подтверждения своего нахождения на подконтрольной Украине территории могут снова лишиться социальных или пенсионных выплат.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Общественного ТВ Донбасса»
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы, пенсии
- На "ДНР/ЛНР" денег нет: сепаратист Затулин проболтался, почему жителям Донбасса не светит гражданство РФ
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- На Донбассе создается полноценная граница
- Противоправный бизнес организовал житель Луганской области вместе с сообщниками. ВИДЕО
- В Мариуполе резко возросло количество переселенцев
- Пенсии и соцвыплаты не получат около 200 тыс. переселенцев из-за списков СБУ
- Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции16:00
- «Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий15:45
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- В «Л-ДНР» обиделись, что их не пригласили на Совбез ООН и назвали обсуждение «выборов» некорректным13:45
- Единая Украина со столицей в Москве. Ходаковский сделал громкое заявление12:45
- ВСУ значительно продвинулись вглубь Донбасса: мощный рывок на 1,5 км позволил занять новые позиции12:15
- "Украина не виновата в войне…" - неожиданное заявление наемника "ДНР" из-под Горловки удивило украинцев 12:02
- ВСУ отбили атаку РФ и дали мощный ответ врагу – в рядах боевиков потери11:50
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"11:20
- Россия построит на границе с Украиной новую военную часть16:55
- Пользователям Telegram сообщили шокирующую новость16:38
- Ельченко: Россия готовится разместить в Крыму ядерное оружие16:20
- Как выпускникам из ОРДЛО получить аттестаты украинского образца: полные инструкции16:00
- «Заарканить» пенсионера: Выехавшие из неподконтрольного Донбасса люди остаются без пенсий15:45
- Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства15:30
- Захват Азовского моря: на побережье танки, стрельба. 15:16
- ЦИК РФ не пошлет наблюдателей на «выборы» в ОРДЛО14:55
- «Ползучее наступление»: ВСУ продвигаются по серой зоне14:38
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом20:15
- Бананам грозит полное вымирание из-за грибка19:15
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- 10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
- "С зарплатами все плохо - люди массово уезжают", - житель Донецка рассказал, что на самом деле происходит в "ДНР"
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"