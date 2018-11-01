9 328 000 гривень судових зборів сплатив Пенсійний фонд України за позовами, поданими переселенцями Донбасу

01.11.2018 14:26

9 328 000 гривень судових зборів сплатив Пенсійний фонд України за позовами, поданими переселенцями Донбасу.

Всього за останні два роки через порушення прав на отримання пенсій було подано близько 4 000 судових позовів від ВПО.

«Це не захист прав і не економія бюджету, а безглузда трата бюджетних коштів на судові справи, які заздалегідь програшні», - зазначає аналітик БФ «Право на захист» Анастасія Одинцова.

За її словами, в 90% випадків при розгляді справ про припинення пенсійних виплат переселенцям суд приймає рішення на користь ВПО. Наразі суди України розглядатимуть такі справи у спрощеному порядку.

Источник #FreeЦИФРА