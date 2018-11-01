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9 328 000 гривень судових зборів сплатив Пенсійний фонд України за позовами, поданими переселенцями Донбасу

01.11.2018 14:26
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9 328 000 гривень судових зборів сплатив Пенсійний фонд України за позовами, поданими переселенцями Донбасу

9 328 000 гривень судових зборів сплатив Пенсійний фонд України за позовами, поданими переселенцями Донбасу.
Всього за останні два роки через порушення прав на отримання пенсій було подано близько 4 000 судових позовів від ВПО.
«Це не захист прав і не економія бюджету, а безглузда трата бюджетних коштів на судові справи, які заздалегідь програшні», - зазначає аналітик БФ «Право на захист» Анастасія Одинцова.
За її словами, в 90% випадків при розгляді справ про припинення пенсійних виплат переселенцям суд приймає рішення на користь ВПО. Наразі суди України розглядатимуть такі справи у спрощеному порядку.
Источник #FreeЦИФРА



Теги: Донбасс, пенсионный фонд, переселенцы, пенсии
 
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