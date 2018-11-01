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Боевики будут судить пленного бойца ВСУ: "шьют" терроризм и незаконное пересечение границы "ДНР
В "ДНР" намерены судить пленного бойца ВСУ, обвиняя его в терроризме и "незаконном пересечении границы" псевдореспублики. Об этом сообщает пресс-служба фейковой "генеральной прокуратуры ДНР", пишет Остров.
Речь идет о военнослужащем 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В фейковой "генпрокуратуре" заявили, что обвиняется в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности; совершение действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя ДНР; покушении на совершение диверсии; незаконном пересечении государственной границы ДНР, а также незаконное ношение оружия и боеприпасов".
Сообщается, что в ночь с 16 на 17 февраля 2018 года "разведывательная группа в составе восьми военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, в том числе указанный военнослужащий, с целью сбора разведывательной информации и последующего совершения диверсий незаконно пересекла Государственную границу ДНР".
В результате украинского военного взяли в плен боевики "ДНР" и теперь хотят его осудить.
Теги: Донбасс, пленник, боевики, ВСУ, боец
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