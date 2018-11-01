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Ми прості люди: У мережі показали "передвиборчу" агітацію бойовиків на Донбасі

01.11.2018 20:57
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Ми прості люди: У мережі показали "передвиборчу" агітацію бойовиків на Донбасі

Правозахисники показали, як на окупованій Луганщині, за підтримки Росії, бойовики агітують напередодні "виборів"
Про це повідомляє Depo.Донбас з посиланням на паблік Восточная Правозащитная Группа.
Повідомляється, що головні гасла цієї кампанії спрямовані на інтеграцію непідконтрольних українському уряду територій Луганської та Донецької областей з Росією.



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, агитация, ДНР, боевики
 
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