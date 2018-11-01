Нет полной уверенности, что Пушилин справится с управлением «ДНР», – Бородай

01.11.2018 18:42

Вероятный победитель «выборов» на пост «главы ДНР» Денис Пушилин за последние годы прогрессировал как политик, но 100-процентной уверенности в том, что он сможет управлять «республикой» нет. Об этом в интервью российскому YouTube-каналу заявил первый руководитель «ДНР» (май-август 2014 года), российский политтехнолог Александр Бородай, пишут Донецкие новости.

Бородай признал, что до ликвидации «главы ДНР» в «республике» действовала «система "Ташкента"» («министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева, изгнанного из «республики» после ликвидации «главы ДНР» Александра Захарченко). «Система "Ташкента" работала на тогдашнюю верхушку ДНР, которая сейчас будет несколько ротирована, и уже ротируется», – сказал он.

«Теперь будет "система Пушилина", и то, что она будет работать на ДНР гарантий нет. Вот чтобы именно прямо на ДНР, на ее благо и процветание», – дополнил он в связи с предстоящими 11 ноября «выборами» «главы ДНР», победителем в которых станет «кандидат от Москвы» Денис Пушилин.

Бородай подчеркнул, что в вопросах политики и экономики нет места морали, поэтому подобные системы выгодны как инструмент удержания власти. «До какой-то степени и та, и иная система поддерживала существование Донецкой народной республики. Мы не говорим о вопросах морали, вопрос в степени эффективности. Политика и экономика в белых перчатках, увы, не делается. Мы сейчас о вопросах чистоты рук не говорим. Мы говорим об эффективности», – продолжил политтехнолог

При этом он не совсем уверен, что Денис Пушилин сможет справиться с управлением «республикой». «С какой степенью эффективности будет работать эта система (система Пушилина, – прим. ред.) – это вопрос. У меня нет 100-процентной уверенности, что Денис Пушилин справится с управлением Донецкой народной республикой», – акцентировал Бородай.

Но у политтехнолога Кремля есть надежда на положительный исход. «Денис Пушилин, которого я знал в 2014 году, и Денис Пушилин, с которым я пообщался за этот год – человек сильно изменился. Мы все меняемся под давлением обстоятельств и жизненного опыта, который мы накапливаем. На мой взгляд, Денис очень сильно прогрессировал. И мне показалось, что он сильно прогрессировал не просто как политический деятель (на дипломатическом поприще он много наблатыкался в каких-то правильных для политика вещах), но и в таких вещах, как отнесенность, дисциплина, следованию данному слову. Поэтому у меня есть большая надежда, что Денис подрос в этом отношении. Если эта надежда реализуется, я буду только этому рад», – резюмировал политтехнолог.

В этом же интервью Бородай пояснил, почему Москва не сделала ставку на лидера движения «Новороссия» Павла Губарева.