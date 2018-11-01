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Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные формирования не прекращают попыток разжечь обстановку на временно оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 31 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики так называемых “Л/ДНР” 24 раза открывали огонь по позициям ВС Украины, передает "Диалог.UA".
Более того, в штабе ООС отметили, ситуация на временно оккупированном Донбассе имеет некоторые признаки обострения, несмотря на контроль со стороны Вооруженных сил. Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также удалось зафиксировать, что противник пять раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате провокаций и боевых столкновений с противником были ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.
Согласно данным разведки, со стороны боевиков ранения получили четверо.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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