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Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ

01.11.2018 10:35
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Штаб ООС констатировал обострение на Донбассе: оккупанты РФ считают "300-х" после мощных схваток с ВСУ

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что незаконные вооруженные формирования не прекращают попыток разжечь обстановку на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 31 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики так называемых “Л/ДНР” 24 раза открывали огонь по позициям ВС Украины, передает "Диалог.UA".

Более того, в штабе ООС отметили, ситуация на временно оккупированном Донбассе имеет некоторые признаки обострения, несмотря на контроль со стороны Вооруженных сил. Оккупанты РФ вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также удалось зафиксировать, что противник пять раз применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате провокаций и боевых столкновений с противником были ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

Согласно данным разведки, со стороны боевиков ранения получили четверо.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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