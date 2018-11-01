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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября
01.11.2018 09:03
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 1 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 30.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 30.
Гнутово в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 10.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 34 700 человек и 4 900 транспортных средств.
Информация от очевидцев:
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
7:01 На Каргиле больше 300 машин с учётом льготы и суперльготы.
КПВВ «Новотроицкое»
Нет данных.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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