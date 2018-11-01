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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября

01.11.2018 09:03
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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 ноября

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 1 ноября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 25 авто, в Горловку 30.
Марьинка в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 30 авто, в Донецк 30.
Гнутово в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 10.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 34 700 человек и 4 900 транспортных средств.

Информация от очевидцев:

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

7:01 На Каргиле больше 300 машин с учётом льготы и суперльготы.
КПВВ «Новотроицкое»

Нет данных.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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