Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"

01.11.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"

В Сети "всплыли" подробности спецоперации бойцов ООС, в ходе которой были ликвидированы сразу 3 террориста "ДНР". Один уже опознан.

О серьезных потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Инцидент случился еще около 2 недель назад 19 октября в районе освобожденного Пивденного, что между Торецком и Горловкой. "В 9-ке погибло 3 человека: Саня Рыжий, Румын и новый боец, которого еще в штате не было", - сообщили сепаратисты, уточнив, что смерть наступила в результате прямого попадания снаряда ВСУ в окоп террористов. Скорее всего, бойцы ООС совершили атаку с помощью боевого дрона - такая тактика у бойцов ООС в последние месяцы стала очень популярной.

Важно отметить, что под "9-й" террористы имеют в виду печально известный 9-й отдельный мотострелковый полк "ДНР" гибридной армии РФ. Опознан один из погибших при атаке террористов - боевик по кличке Рыжий. Это оказался Александр Колпаков из оккупированной Макеевки.



Теги: Донбасс, ликвидация, обстрел, беспилотник, ДНР, боевики, потери, ВСУ, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх