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Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"
В Сети "всплыли" подробности спецоперации бойцов ООС, в ходе которой были ликвидированы сразу 3 террориста "ДНР". Один уже опознан.
О серьезных потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился еще около 2 недель назад 19 октября в районе освобожденного Пивденного, что между Торецком и Горловкой. "В 9-ке погибло 3 человека: Саня Рыжий, Румын и новый боец, которого еще в штате не было", - сообщили сепаратисты, уточнив, что смерть наступила в результате прямого попадания снаряда ВСУ в окоп террористов. Скорее всего, бойцы ООС совершили атаку с помощью боевого дрона - такая тактика у бойцов ООС в последние месяцы стала очень популярной.
Важно отметить, что под "9-й" террористы имеют в виду печально известный 9-й отдельный мотострелковый полк "ДНР" гибридной армии РФ. Опознан один из погибших при атаке террористов - боевик по кличке Рыжий. Это оказался Александр Колпаков из оккупированной Макеевки.
Теги: Донбасс, ликвидация, обстрел, беспилотник, ДНР, боевики, потери, ВСУ, РФ, ООС
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