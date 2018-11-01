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Архив - Донецкая область

В «ДНР» було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу

01.11.2018 12:11
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В «ДНР» було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу

В останній момент було зіпсоване святкування 100-річчя комсомолу, до якого окупанти готувались майже тиждень.
На донецькій площі Леніна не знайшли замуровану 29 жовтня 1971 року капсулу з посланням тодішньої молоді до «комсомольців» майбутнього. Планувалося, що окупаційна влада вилучить капсулу, зачитає послання з минулого та оголосить, що молодь "ДНР" гідно продовжує комсомольські традиції. Але нащадкам донбаських «ленінців» довелося святкувати ювілей кулуарно: урочистий захід з прапорами і піснями було скасовано, а історію зникнення реліквії наразі з’ясовує «поліція».

Источник #FreeДОНЕЦЬК



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, ДНР
 
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