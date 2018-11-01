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В Донецке люди не интересуются фейковыми «выборами»
01.11.2018 07:57
Жители временно оккупированного Донецка не интересуются фейковыми «выборами» главаря «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» распространяют слухи, якобы, жителей временно оккупированных территорий Донецкой области интересуют исключительно выборы главаря «ДНР», притом «все хотят голосовать за Пушилина».
На самом деле, людей не интересуют выборы. Как сообщают дончане в соцсетях:
«Что интересно, в Донецке никто не обсуждает «выборы»… ни в очередях… ни в транспорте… ни на улицах… Говорят о пенсиях, ценах, о том как хорошо жили раньше — а о «кандидатах» и «выборах» вообще никто никогда...».
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, ДНР, цены, Пушилин, соцсети, фейк, пенсии
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