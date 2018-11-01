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Архив - Донецкая область

В ОРДО планируют закрыть еще 17 шахт. Сотрудникам предложили получить уголь

01.11.2018 22:01
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В ОРДО планируют закрыть еще 17 шахт. Сотрудникам предложили получить уголь

В социальных сетях жители неподконтрольной территории Донецкой области опубликовали фото фото объявления, сделанного местной «властью», в тексте которого сотрудникам запланированных к закрытию шахт предложено обращаться для получения угля для бытовых нужд, пишет ДонПресс.
Пользователи отмечают, что именно из этого объявления некоторые горняки узнали, что их предприятия будут ликвидированы, а уголь они смогут забрать только самовывозом, то есть за собственный счет.
Согласно объявлению, закрытию подлежат следующие шахты:
«Червона зирка», «Объединенная», № 3-бис, «Лесная», имени Киселева, «Миусская», «Снежнянская», «Северная», «Ударник», «Московская», «Шахтерская», «Кировская», «Житомирская», «Винницкая», «Постниковская», имени Ткачука, имени 17-го партсъезда.



Теги: Донбасс, шахта, закрытие, уголь, ОРДО
 
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