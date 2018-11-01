В ОРДО планируют закрыть еще 17 шахт. Сотрудникам предложили получить уголь

01.11.2018 22:01

В социальных сетях жители неподконтрольной территории Донецкой области опубликовали фото фото объявления, сделанного местной «властью», в тексте которого сотрудникам запланированных к закрытию шахт предложено обращаться для получения угля для бытовых нужд, пишет ДонПресс.

Пользователи отмечают, что именно из этого объявления некоторые горняки узнали, что их предприятия будут ликвидированы, а уголь они смогут забрать только самовывозом, то есть за собственный счет.

Согласно объявлению, закрытию подлежат следующие шахты:

«Червона зирка», «Объединенная», № 3-бис, «Лесная», имени Киселева, «Миусская», «Снежнянская», «Северная», «Ударник», «Московская», «Шахтерская», «Кировская», «Житомирская», «Винницкая», «Постниковская», имени Ткачука, имени 17-го партсъезда.