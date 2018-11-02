Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин

02.11.2018 08:26

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения тщательно обыскивают молодых мужчин.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На блокпостах вблизи линии разграничения боевики «ДНР» и российские оккупанты с особой тщательностью обыскивают молодых мужчин, буквально раздевая их. Кроме того, у мужчин выясняют «почему не в армии». Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Сына друга на днр б-пост раздели до трусов, щось шукали, запитували, чому не в армії, перевір.телеф, Але ані гроши, ані інші речи не конфіскув»,

«Мабуть бракує боєвіків, молодик такий міцний на вигляд».