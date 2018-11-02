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Архив - Донецкая область

Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты

02.11.2018 14:49
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Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты

На КПВВ «Новотроицкое» задержан мужчина, который пытался вывезти с неподконтрольной территории шахтное оборудование на сумму более чем 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передают novosti.dn.ua.

«Оперативным путем установлено, что данное оборудование принадлежит одной из шахт города Донецка, которую постепенно разворовывают. Гражданин провез оборудование через блокпост боевиков «Оленивка», заплатив определенную сумму», - говорится в сообщении.

Представителями ДФС Украины, из состава Объединенных сил, составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3 (Нарушение порядка перемещения товаров), сумма оценки составила около 1 миллиона 300 000 гривен.



Теги: Донецк, Донбасс, шахта, оборудование, Новотроицкое, задержание, боевики, КПВВ, ООС
 
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