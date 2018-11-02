Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"

02.11.2018 14:17

Оккупированный Докучаевск Донецкой области перекрыт для въезда/выезда.

Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишет Трибун.

Информация о том, с чем связано проведение данных мероприятий отсутствует.

По словам некоторых пользователей, после 12:00 проезд в город открыли, однако тем, кто въезжал пришлось по два часа стоять на блокпосту.

Сообщается и о "масках-шоу" в оккупированном Донецке (Здесь и далее орфография и стиль авторов сохранены).

"#Донецк по университетской в р-не переулка Россини маски шоу с автоматчиками на дороге тормозят микроавтобусы 14.00";

"#ордо 13.30м какая то засада по макшоссе - в р-не Дубка в обе стороны зелёные с автоматами по несколько шт в обе стороны, на глазах никого не тормозили".