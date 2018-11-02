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Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"
02.11.2018 14:17
Оккупированный Докучаевск Донецкой области перекрыт для въезда/выезда.
Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишет Трибун.
Информация о том, с чем связано проведение данных мероприятий отсутствует.
По словам некоторых пользователей, после 12:00 проезд в город открыли, однако тем, кто въезжал пришлось по два часа стоять на блокпосту.
Сообщается и о "масках-шоу" в оккупированном Донецке (Здесь и далее орфография и стиль авторов сохранены).
"#Донецк по университетской в р-не переулка Россини маски шоу с автоматчиками на дороге тормозят микроавтобусы 14.00";
"#ордо 13.30м какая то засада по макшоссе - в р-не Дубка в обе стороны зелёные с автоматами по несколько шт в обе стороны, на глазах никого не тормозили".
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, маски шоу, боевики
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