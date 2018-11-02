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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери
За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное "Минском" вооружение.
В ходе боевых действий погиб украинский военный, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.
"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.
Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.
В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции вблизи населенного Чермалыка. Наибольшую огневую активность российские наемники проявили на Мариупольском направлении.
"В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два – получили ранения. По данным разведки, 1 ноября, два боевика российско-оккупационных войск уничтожено и еще четверых – ранено", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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