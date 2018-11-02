На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери

02.11.2018 08:36

За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное "Минском" вооружение.

В ходе боевых действий погиб украинский военный, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. 1 раз противник применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями", – говорится в сообщении.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

В частности, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции вблизи населенного Чермалыка. Наибольшую огневую активность российские наемники проявили на Мариупольском направлении.

"В результате боевых действий, погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два – получили ранения. По данным разведки, 1 ноября, два боевика российско-оккупационных войск уничтожено и еще четверых – ранено", – рассказали в ООС.