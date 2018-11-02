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Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО
Одиозный парламентарий, похоже, не обеспокоен, что те, к кому он высказывает такие симпатии, совершали кровавые преступления.
Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко в эфире российского "Первого канала" "по душам" пообщался с "ДНРовцами" Прилепиным и Пушилиным. Нардеп подчеркнул, что он "за мир и за переговоры", сообщает "Диалог.UA".
Об этом сообщил блогер Денис Казанский. "Кстати, в Рубежном Бойко контролирует химзавод "Заря", который производит взрывчатку для Укроборонпрома. Такой "миротворец". И эфире рос. ТВ никто об этом не говорит", - подчеркнул он.
Добавим, что нардеп Бойко ранее был в команде Януковича, а после его бегства вышел из "Партии регионов". В сентябре 2014 года основал новую политическую партию "Оппозиционный блок", куда вошли многие бывшие "регионалы", а также те политики, которые не поддерживали Евромайдан.
У Бойко есть бизнес-связи с Россией, поэтому он часто ведет откровенно промосковскую пропаганду. Поэтому неудивительно, что перед выборами он нашел себе старых-новых "друзей" в лице сепаратиста-МММщика Пушилина и российского писателя-боевика Прилепина.
Теги: Россия, Донбасс, телевидение, переговоры, ДНР, Пушилин, Бойко
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