Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО

02.11.2018 11:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО

Одиозный парламентарий, похоже, не обеспокоен, что те, к кому он высказывает такие симпатии, совершали кровавые преступления.

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко в эфире российского "Первого канала" "по душам" пообщался с "ДНРовцами" Прилепиным и Пушилиным. Нардеп подчеркнул, что он "за мир и за переговоры", сообщает "Диалог.UA".

Об этом сообщил блогер Денис Казанский. "Кстати, в Рубежном Бойко контролирует химзавод "Заря", который производит взрывчатку для Укроборонпрома. Такой "миротворец". И эфире рос. ТВ никто об этом не говорит", - подчеркнул он.

Добавим, что нардеп Бойко ранее был в команде Януковича, а после его бегства вышел из "Партии регионов". В сентябре 2014 года основал новую политическую партию "Оппозиционный блок", куда вошли многие бывшие "регионалы", а также те политики, которые не поддерживали Евромайдан.

У Бойко есть бизнес-связи с Россией, поэтому он часто ведет откровенно промосковскую пропаганду. Поэтому неудивительно, что перед выборами он нашел себе старых-новых "друзей" в лице сепаратиста-МММщика Пушилина и российского писателя-боевика Прилепина.



Теги: Россия, Донбасс, телевидение, переговоры, ДНР, Пушилин, Бойко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх