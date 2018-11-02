Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ

02.11.2018 07:52

Жители оккупированных территорий и военные аналитики отмечают новый всплеск активности "братской помощи" из России. Люди, ставшие заложниками военной агрессии Москвы, опасаются обострения конфликта.

В части и подразделения 1 и 2 АК оккупационных войск поступило постановление усилить противодействие деятельности БПЛА украинских войск, согласно которому начато оборудование дополнительных постов воздушного наблюдения. Такими новостями на своей странице в Facebook поделился руководитель группы "Информационное Сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук.

При этом аналитик отмечает: наибольшую активность агрессор в настоящий момент проявляет на Донецком направлении. Под прицелом врага многострадальные Марьинка, Авдеевка, Пески, а также Светлодарская дуга.