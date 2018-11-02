- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО11:09
- В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»10:51
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены10:29
- В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе10:12
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов09:52
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября09:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:36
- Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин08:26
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ07:52
- На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены07:47
Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил новость о том, что личный состав Вооруженных сил Украины понес летальные потери на оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 1 ноября, обстановка в зоне проведения операции оставалась полностью контролируемой Вооруженными силами Украины, передает "Диалог.UA".
В частности, незаконные вооруженные формирования так называемых “Л/ДНР” 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Кроме того, российско-оккупационные войска прибегнули к применению вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
К несчастью, в результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил. Более того, еще двое защитников Украины получили ранения.
В свою очередь в данных разведки уточняется, что два боевика "Л/ДНР" были уничтожены, еще четверо получили ранения.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Бойцы ВСУ показали фото мощного удара по позициям боевиков
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- “Минус блиндаж, один куснул пирожок от снайпера и 11 звездей”, - волонтер ВСУ рассказала о тяжелых потерях террористов “Л/ДНР”
- Циничные провокации оккупанта не остались без ответа: ВСУ ликвидировали двоих боевиков, еще двое ранены
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО11:09
- В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»10:51
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены10:29
- В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе10:12
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов09:52
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября09:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:36
- Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин08:26
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ07:52
- На Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены07:47
- Нардеп Бойко на российском ТВ собрался мириться с Пушилиным и Прилепиным, убивавшим украинцев на Донбассе. ВИДЕО11:09
- В Горловке боевиков «ДНР» перевели на «зимние квартиры»10:51
- Тяжелые потери в рядах ВСУ: боевики "Л/ДНР" цинично убили одного украинского бойца, еще двое были ранены10:29
- В ОБСЕ рассказали о препятствиях в работе миссии на Добассе10:12
- В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов09:52
- В ОБСЕ не против "ввода войск Лукашенко в Украину" и других "затей" Бацьки09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 2 ноября09:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери08:36
- Боевики «ДНР» на блокпостах тщательно обыскивают молодых мужчин08:26
- 4 дня темноты: под Львовом многоэтажка со стариками и детьми осталась без света08:09
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Диетологи рассказали, какой продукт полезно есть перед сном22:37
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ