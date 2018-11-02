В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт

02.11.2018 15:48

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в состоянии ликвидации находятся две шахты, которые недавно осуществляли деятельность.

Об этом свидетельствует сообщение «министерства энергетики ДНР» о выдаче угля работникам предприятий, которые находятся в стадии ликвидации, передают novosti.dn.ua.

В списке из ликвидированных шахт упоминаются два предприятия, которые находятся в стадии закрытия уже по инициативе «ДНР».

Речь о шахте «Ударник» (шахта № 9, Снежное), которая входила в состав объединения «Снежноеантрацит». Также под ликвидацию попала «Шахта имени 17 Партсъезда» в Шахтерске, которая входила в состав угольного объединения «Шахтерскантрацит».

До начала вооруженного конфликта эта шахта в Шахтерске уже была затоплена (в период 2011-2013 годов). Но в связи с тем, что предприятие специализировалось на добыче антрацита, при «ДНР» воду откачали и в декабре 2014 года сообщили о запуске шахты. Тогда в сепаратистких СМИ утверждалось, что шахта постепенно выходит на плановый объем добычи угля.