- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе13:48
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"13:29
- «Жители Донбасса по обе стороны считают себя украинцами». Хуг рассказал о людях в регионе12:29
- В супермаркетах Донецка записывают номера купюр 1000 и 5000 рублей. Люди озадачены11:30
В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт
На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в состоянии ликвидации находятся две шахты, которые недавно осуществляли деятельность.
Об этом свидетельствует сообщение «министерства энергетики ДНР» о выдаче угля работникам предприятий, которые находятся в стадии ликвидации, передают novosti.dn.ua.
В списке из ликвидированных шахт упоминаются два предприятия, которые находятся в стадии закрытия уже по инициативе «ДНР».
Речь о шахте «Ударник» (шахта № 9, Снежное), которая входила в состав объединения «Снежноеантрацит». Также под ликвидацию попала «Шахта имени 17 Партсъезда» в Шахтерске, которая входила в состав угольного объединения «Шахтерскантрацит».
До начала вооруженного конфликта эта шахта в Шахтерске уже была затоплена (в период 2011-2013 годов). Но в связи с тем, что предприятие специализировалось на добыче антрацита, при «ДНР» воду откачали и в декабре 2014 года сообщили о запуске шахты. Тогда в сепаратистких СМИ утверждалось, что шахта постепенно выходит на плановый объем добычи угля.
Теги: Донбасс, Антрацит, Снежное, СМИ, ликвидация, Министерство энергетики, ДНР, шахты
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Сомнения исчезли: в России назвали заказчика убийства Захарченко
- Ситуация с сайтом "Миротворец": мнение вице-премьера Украины и одного из вожаков "ДНР"
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- На Донбассе обнаружили много российских вагонов
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- В ОБСЕ назвали единственный способ, как закончить войну на Донбассе13:48
- Донецк зол из-за ареста судна "Л/ДНР" в Мариуполе: "Чем компенсировать будете, из нашего кармана?"13:29
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества17:11
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге16:12
- В «ДНР» рассказали о ликвидации двух шахт15:48
- "Это полный беспредел", - жители непризнанной "ЛНР" собираются саботировать псевдовыборы15:29
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"15:02
- Через КПВВ «Новотроицкое» пытались вывезти оборудование Донецкой шахты14:49
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины14:26
- Докучаевск перекрыт, в Донецке "маски-шоу"14:17
- Американские генетики обнаружили "код самоликвидации" раковых клеток14:00
- Четыре важных дела: как подготовить дом к году Свиньи16:32
- Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!07:42
- Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года22:25
- Руслан Горовый о войне на Донбассе: Людей под угрозой убийства гонят из дома16:18
- В Украине запретили популярное лекарство для сердца22:10
- Грипп у детей: Комаровский рассказал, как вылечить без антибиотиков14:20
- Медики рассказали, как татуировки влияют на организм женщин 09:30
- 4 женских знака Зодиака, которых всегда хотят мужчины09:15
- Плати налоги, не голосуй, или Как живут переселенцы в Украине17:44
- Почему власть боевиков лишает выбора простой народ16:21
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- Громыхнуло хорошо. Донецк и Макеевка дрожат от мощных обстрелов
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- "Морпехи стольких отминусовали, что все паблики гудели, комиссия из РФ примчалась", - ВСУ о потерях "ДНР"
- Лукашенко предложил Украине вариант решения конфликта на Донбассе - Москву ждет неприятный сюрприз
- «Тяжелые прилеты». Жители Донецка и Авдеевки сообщают о начале боя
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ
- Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ