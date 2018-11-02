Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов

02.11.2018 09:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки транспорта и документов

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта и документов. Жители города встревожены.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают жители временно оккупированной Горловки, боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили в городе тотальную проверку транспорта и документов. Однако, на встревоженные вопросы горловчан в соцсетях, с чем связана проверка и что происходит, оккупанты цинично отвечают «что идет обычная(!!!) отработка спецоперации», которая может продлится «не один денек(!!!)».

«В Горловке план «Кольцо», не забывайте паспорта. Кстати название плана перехвата как никогда совпало с причиной»,
«И я непойму к чему это?»,

«Екатерина, опять машины по всему городу тормозят и проверяют»

«Ничего нигде не случилось, никто никуда не идет. Обычная отработка спецоперации по городам. Все нормально. Без паники, не возмущайтесь, всего лишь один денёк.(или не один)».



Теги: Донбасс, Горловка, документы, транспорт, ДНР, боевики, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх